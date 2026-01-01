Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Марк Андреони
Marc Andreoni
Киноафиша
Персоны
Марк Андреони
Марк Андреони
Marc Andreoni
Дата рождения
8 февраля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
3 дня на убийство
(2013)
4.5
Вики
(2015)
4.3
Миллион лет до нашей эры 2
(2007)
Фильмография Марк Андреони
Лови момент
драма, триллер, мини-сериал
2024, Франция
4.5
Вики
Vicky
комедия
2015, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
3 дня на убийство
3 Days to Kill
драма, триллер
2013, США / Франция
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4.3
Миллион лет до нашей эры 2
Sa Majeste Minor
комедия, фантастика
2007, Франция / Испания
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