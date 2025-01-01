Клара Борисовна Новикова — советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая. Она родилась 12 декабря 1946 года в Киеве, УССР, СССР. Народная артистка РФ (1997) и член общественного совета Российского еврейского конгресса.

С 1992 года работает в московском Театре Эстрадных Миниатюр, который возглавлял Михаил Жванецкий. В том же году она получила профессиональную премию «Золотой Остап» на Международном фестивале сатиры и юмора в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Клара Новикова впервые сыграла драматическую роль в спектакле «Поздняя любовь» на сцене театра «Гешер». В 2021 году она вернулась на сцену Театра на Малой Бронной, где спектакль с её участием снова завоевал популярность.