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Клара Новикова
Клара Новикова Klara Novikova
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Клара Новикова

Klara Novikova

Дата рождения
12 декабря 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Киев, Украина

Биография Клары Новиковой

Клара Борисовна Новикова — советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая. Она родилась 12 декабря 1946 года в Киеве, УССР, СССР. Народная артистка РФ (1997) и член общественного совета Российского еврейского конгресса.

С 1992 года работает в московском Театре Эстрадных Миниатюр, который возглавлял Михаил Жванецкий. В том же году она получила профессиональную премию «Золотой Остап» на Международном фестивале сатиры и юмора в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Клара Новикова впервые сыграла драматическую роль в спектакле «Поздняя любовь» на сцене театра «Гешер». В 2021 году она вернулась на сцену Театра на Малой Бронной, где спектакль с её участием снова завоевал популярность.

Фильмография Клары Новиковой

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