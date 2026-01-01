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Эльза Лепуавр
Elsa Lepoivre
Киноафиша
Персоны
Эльза Лепуавр
Эльза Лепуавр
Elsa Lepoivre
Дата рождения
30 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кан, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
В терапии
(2021)
0.0
TheatreHD: Комеди Франсез: Лукреция Борджиа
(2018)
Фильмография Эльза Лепуавр
В терапии
драма
2021, Франция
TheatreHD: Комеди Франсез: Лукреция Борджиа
Lucrèce Borgia
комедия
2018,
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