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Брюс Дерн
Брюс Дерн
Bruce Dern
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Брюс Дерн
Bruce Dern
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Дата рождения
4 июня 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Брюс Дерн
Родилася 4 июня 1936 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Брюс Дерн
Последний звонок
комедия
2021, США
4.0
Несломленная
ужасы, триллер
2019, США
4.0
Арахисовый сокол
приключения
2019, США
7.0
Жена художника
драма
2019, США
5.0
Мустанг
драма
2019, Франция / США
6.0
Американский гонщик
боевик
2018, США
5.0
Белый парень Рик
криминал, драма
2018, США
7.0
Иные
фантастика, триллер, драма
2018, США / Канада
7.0
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