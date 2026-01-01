Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эд Чайк Торберт
Ade Chike Torbert
Киноафиша
Персоны
Эд Чайк Торберт
Эд Чайк Торберт
Ade Chike Torbert
Дата рождения
1 мая 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
(2021)
6.8
Имя мне ночь
(2019)
Фильмография Эд Чайк Торберт
6.8
Не желай удачи
Don't Say Good Luck
драма, мюзикл
2026, США
Смотреть трейлер
5.9
Сигнал тревоги
драма
2023, США
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
драма, криминал
2021, США
6.8
Имя мне ночь
драма, детектив
2019, США
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
Показать еще
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить