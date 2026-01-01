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Максим Кузнецов
Maksim Kuznetsov
Киноафиша
Персоны
Максим Кузнецов
Максим Кузнецов
Maksim Kuznetsov
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Правда
(2024)
6.8
Ангелы Ладоги
(2026)
Билеты
Фильмография Максим Кузнецов
6.8
Ангелы Ладоги
драма, исторический, военный
2026, Россия
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Рецензия
Билеты
7.6
Правда
Pravda
триллер, детектив, драма
2024, Россия
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