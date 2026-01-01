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Фильмография
Наталья Калинина
Natalya Kalinina
Киноафиша
Персоны
Наталья Калинина
Наталья Калинина
Natalya Kalinina
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Тайны следствия
(2000)
6.9
Ленинград 46
(2015)
6.7
Литвяк
(2026)
Фильмография Наталья Калинина
6.7
Литвяк
Litvyak
боевик, драма, исторический, военный
2026, Россия
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Рецензия
5.9
Укради мою мечту
Ukradi moyu mechtu
комедия
2025, Россия
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Огненный ангел
драма, детектив, триллер, мини-сериал
2018, Россия
6.9
Ленинград 46
драма, криминал, детектив
2015, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Время Синдбада
боевик, криминал
2013, Россия
Странствия Синдбада
боевик, криминал
2012, Россия
6.9
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
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