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Наталья Калинина
Наталья Калинина Natalya Kalinina
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Наталья Калинина

Natalya Kalinina

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Тайны следствия 6.9
Тайны следствия (2000)
Ленинград 46 6.9
Ленинград 46 (2015)
Литвяк 6.7
Литвяк (2026)

Фильмография Наталья Калинина

Литвяк 6.7
Литвяк Litvyak
боевик, драма, исторический, военный 2026, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Укради мою мечту 5.9
Укради мою мечту Ukradi moyu mechtu
комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Огненный ангел
Огненный ангел
драма, детектив, триллер, мини-сериал 2018, Россия
Ленинград 46 6.9
Ленинград 46
драма, криминал, детектив 2015, Россия
Время Синдбада
Время Синдбада
боевик, криминал 2013, Россия
Странствия Синдбада
Странствия Синдбада
боевик, криминал 2012, Россия
Тайны следствия 6.9
Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
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