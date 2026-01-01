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Надежда Бабкина Nadezhda Babkina
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Надежда Бабкина

Nadezhda Babkina

Дата рождения
19 марта 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

ТАСС уполномочен заявить... 7.2
ТАСС уполномочен заявить... (1984)
Новые бременские 4.8
Новые бременские (2000)
2.8
Глупая звезда (2008)

Фильмография Надежда Бабкина

Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь
телешоу 2024, Россия
2.8
Глупая звезда Glupaya zvezda
драма 2008, Россия
Новые бременские 4.8
Новые бременские Novye Bremenskiye
комедия, мюзикл, анимация, приключения, семейный 2000, Россия
ТАСС уполномочен заявить... 7.2
ТАСС уполномочен заявить...
приключения, детектив, мини-сериал 1984, СССР
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Другие проекты Надежда Бабкина
Яма
16+

Яма

Билеты
Тихий Дон
16+

Тихий Дон

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