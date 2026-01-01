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Надежда Бабкина
Nadezhda Babkina
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Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
Nadezhda Babkina
Дата рождения
19 марта 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр «Русская песня». Основная сцена
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Популярные фильмы
7.2
ТАСС уполномочен заявить...
(1984)
4.8
Новые бременские
(2000)
2.8
Глупая звезда
(2008)
Фильмография Надежда Бабкина
Поймай меня, если сможешь
телешоу
2024, Россия
2.8
Глупая звезда
Glupaya zvezda
драма
2008, Россия
4.8
Новые бременские
Novye Bremenskiye
комедия, мюзикл, анимация, приключения, семейный
2000, Россия
7.2
ТАСС уполномочен заявить...
приключения, детектив, мини-сериал
1984, СССР
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Другие проекты Надежда Бабкина
16+
Яма
Билеты
16+
Тихий Дон
Билеты
12+
12 стульев
Билеты
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