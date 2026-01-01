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Фильмография
Ока Антара
Oka Antara
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Персоны
Ока Антара
Ока Антара
Oka Antara
Дата рождения
8 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Рост
180 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Рейд 2
(2014)
6.4
Убийцы
(2014)
5.9
Зеркала. Пожиратели душ
(2025)
Билеты
Фильмография Ока Антара
5.9
Зеркала. Пожиратели душ
Sukma
ужасы, триллер
2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Билеты
5.5
Отряд Фокстрот
Foxtrot Six
фантастика, боевик, драма
2019, Индонезия / США
Рецензия
7.4
Рейд 2
The Raid 2: Berandal
боевик
2014, Индонезия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Убийцы
Killers
боевик, криминал, драма
2014, Индонезия / Япония
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