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Фильмография
Мария Латур
Maria Latour
Киноафиша
Персоны
Мария Латур
Мария Латур
Maria Latour
Дата рождения
22 мая 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Дневная красавица
(1967)
Билеты
Фильмография Мария Латур
7.1
Дневная красавица
Belle de jour
драма
1967, Франция / Италия
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