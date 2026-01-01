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О персоне
Фильмография
Майк Фергюсон
Mike Ferguson
Киноафиша
Персоны
Майк Фергюсон
Майк Фергюсон
Mike Ferguson
Дата рождения
1 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.6
Оставайся в стороне
(2023)
6.2
Бесчестный
(2017)
6.1
Уход за кожей
(2024)
Фильмография Майк Фергюсон
Ястреб
комедия, спорт
2026, США
4.8
Смертельный закат
Desert Dawn
боевик, криминал, триллер
2025, США
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.9
Ночной патруль
Night Patrol
ужасы, детектив, триллер
2025, США
5.7
Лагерь Плезант Лейк
Camp Pleasant Lake
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
6.1
Уход за кожей
Skincare
триллер
2024, США
6
За гранью З/Л/А
V/H/S/Beyond
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Оставайся в стороне
Stay Out
ужасы, триллер
2023, США
5.1
Последняя сделка
The Last Deal
боевик, криминал, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
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