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Фильмография
Минами Танака
Minami Tanaka
Киноафиша
Персоны
Минами Танака
Минами Танака
Minami Tanaka
Дата рождения
22 января 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Истребитель демонов
(2019)
7.8
Зомбилэнд-Сага. Фильм
(2025)
7.7
Класс убийц
(2013)
Фильмография Минами Танака
Полуночный мотив сердца
аниме , мелодрама, комедия
2026, Япония
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Убивая юность
комедия, боевик, аниме
2026, Япония
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Assassination Classroom the Movie: Our Time
Gekijô-ban Ansatsu Kyôshitsu Minna no Jikan
анимация, комедия, фантастика
2026, Япония
Вампир не умеет правильно сосать
аниме , комедия, мелодрама
2025, Япония
6.9
За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры
аниме , мелодрама
2025, Япония
7.8
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Zombieland Saga: Yumeginga Paradise
анимация, комедия, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.2
Зомби-апокалипсис и 100 предсмертных дел
комедия, аниме , ужасы, мини-сериал
2023, Япония
6.7
Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
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