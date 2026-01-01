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Фильмография
Чон Мун-сон
Jeong Moon-seong
Киноафиша
Персоны
Чон Мун-сон
Чон Мун-сон
Jeong Moon-seong
Дата рождения
13 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.6
Врачебная мудрость
(2020)
7.6
Шеф Ким
(2017)
7.5
Образцовый детектив
(2020)
Фильмография Чон Мун-сон
Пугало
драма, криминал, триллер
2026, Южная Корея
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7.5
Аудиторы
драма, детектив, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Адвокат по разводам Син
драма, дорама
2023, Южная Корея
7.1
Черное солнце: Мебиус
криминал, триллер, мини-сериал, дорама
2021, Южная Корея
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6.3
Армия мертвых в Пусане
Bangbeob: Jaechaui
ужасы
2021, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.5
Образцовый детектив
драма, криминал, боевик, дорама
2020, Южная Корея
8.6
Врачебная мудрость
драма, дорама
2020, Южная Корея
Мамочки
драма, комедия, дорама
2020, Южная Корея
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