О персоне
Фильмография
Greg Kriek
Greg Kriek
Киноафиша
Персоны
Greg Kriek
Greg Kriek
Greg Kriek
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кейптаун, ЮАР
Популярные фильмы
2.5
Колония Земля
(2023)
Фильмография Greg Kriek
Жанр
Все
Фантастика
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
2.5
Колония Земля
Colonials
фантастика
2023, США
