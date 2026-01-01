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Фильмография
Юн Джэ-мун
Yun Je-mun
Киноафиша
Персоны
Юн Джэ-мун
Юн Джэ-мун
Yun Je-mun
Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Младший сын семьи чеболя
(2022)
7.6
Воспоминания номера 100
(2025)
7.3
Хороший, плохой, долбанутый
(2008)
Фильмография Юн Джэ-мун
7.6
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
6.2
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив, дорама
2024, Южная Корея
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5.1
Мужик-медведь
Ungnami
боевик, комедия
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
8
Младший сын семьи чеболя
драма, фэнтези, детектив, дорама
2022, Южная Корея
7
Помнить
Rimembeo
боевик, драма
2022, Южная Корея
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6.4
По дороге в страну счастья
Heaven: To the Land of Happiness
драма
2021, Южная Корея
6.6
Фукуока
Fukuoka
драма
2019, Южная Корея
7.3
Окча
Okja
драма, приключения, фантастика
2017, США / Южная Корея
Смотреть трейлер
Рецензия
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