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Юн Джэ-мун Yun Je-mun
Киноафиша Персоны Юн Джэ-мун

Юн Джэ-мун

Yun Je-mun

Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Младший сын семьи чеболя 8.0
Младший сын семьи чеболя (2022)
Воспоминания номера 100 7.6
Воспоминания номера 100 (2025)
Хороший, плохой, долбанутый 7.3
Хороший, плохой, долбанутый (2008)

Фильмография Юн Джэ-мун

Воспоминания номера 100 7.6
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Поймать на горячем 6.2
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив, дорама 2024, Южная Корея
Мужик-медведь 5.1
Мужик-медведь Ungnami
боевик, комедия 2023, Южная Корея
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Младший сын семьи чеболя 8
Младший сын семьи чеболя
драма, фэнтези, детектив, дорама 2022, Южная Корея
Помнить 7
Помнить Rimembeo
боевик, драма 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
По дороге в страну счастья 6.4
По дороге в страну счастья Heaven: To the Land of Happiness
драма 2021, Южная Корея
Фукуока 6.6
Фукуока Fukuoka
драма 2019, Южная Корея
Окча 7.3
Окча Okja
драма, приключения, фантастика 2017, США / Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
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