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Фильмография
Миеко Харада
Mieko Harada
Киноафиша
Персоны
Миеко Харада
Миеко Харада
Mieko Harada
Дата рождения
26 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Токио, Япония
Рост
157 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Ран
(1985)
8.0
Моцарт в джунглях
(2014)
7.8
Сны Акиры Куросавы
(1990)
Фильмография Миеко Харада
Борьба в прямом эфире
драма, боевик
2026, Япония
6.4
Банан посреди ночи: правдивая история
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa
комедия, драма
2018, Япония
8
Моцарт в джунглях
драма, комедия, мюзикл
2014, США
6.4
Атака на Перл Харбор
Rengô kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku
военный, биография, драма
2011, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Класс, в котором был поросенок
Buta ga ita kyôshitsu / School Days with a Pig
драма, комедия
2008, Япония
7.8
Сны Акиры Куросавы
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
фантастика, драма
1990, США / Япония
8.3
Ран
Ran
боевик, драма
1985, Япония / Франция
Смотреть трейлер
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