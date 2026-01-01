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Фильмография
Лю Бэйчэнь
Beichen Liu
Киноафиша
Персоны
Лю Бэйчэнь
Лю Бэйчэнь
Beichen Liu
Дата рождения
13 апреля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Дацин, Китай
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Система «спаси-себя-сам» для главного злодея
(2020)
7.5
Клинки Хранителей
(2023)
7.5
Маг на полную ставку
(2016)
Фильмография Лю Бэйчэнь
7.5
Клинки Хранителей
боевик, приключения, триллер, аниме
2023, Китай
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7.5
Система «спаси-себя-сам» для главного злодея
драма, аниме , исторический
2020, Китай
7.1
Очаровательная богиня еды
аниме , мелодрама, исторический
2018, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Маг на полную ставку
комедия, аниме , фэнтези
2016, Китай
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