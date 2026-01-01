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Лю Бэйчэнь Beichen Liu
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Лю Бэйчэнь

Beichen Liu

Дата рождения
13 апреля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Дацин, Китай
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Герой боевиков

Популярные фильмы

Система «спаси-себя-сам» для главного злодея 7.5
Система «спаси-себя-сам» для главного злодея (2020)
Клинки Хранителей 7.5
Клинки Хранителей (2023)
Маг на полную ставку 7.5
Маг на полную ставку (2016)

Фильмография Лю Бэйчэнь

Клинки Хранителей 7.5
Клинки Хранителей
боевик, приключения, триллер, аниме 2023, Китай
Система «спаси-себя-сам» для главного злодея 7.5
Система «спаси-себя-сам» для главного злодея
драма, аниме , исторический 2020, Китай
Очаровательная богиня еды 7.1
Очаровательная богиня еды
аниме , мелодрама, исторический 2018, Китай
Маг на полную ставку 7.5
Маг на полную ставку
комедия, аниме , фэнтези 2016, Китай
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