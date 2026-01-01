Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эйлин Грубба
Эйлин Грубба Eileen Grubba
Киноафиша Персоны Эйлин Грубба

Эйлин Грубба

Eileen Grubba

Место рождения
Анкоридж, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

GOAT: Мечтай по крупному 7.5
GOAT: Мечтай по крупному (2026)
Просветленная 7.3
Просветленная (2011)
Жеребец 7.1
Жеребец (2009)

Фильмография Эйлин Грубба

GOAT: Мечтай по крупному 7.5
GOAT: Мечтай по крупному GOAT
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Сингулярность 3.7
Сингулярность Singularity
боевик, приключения, драма 2017, Швейцария / США
Неудачница 7
Неудачница
комедия 2014, США
Просветленная 7.3
Просветленная
драма, комедия 2011, США
Жеребец 7.1
Жеребец
драма, комедия 2009, США
Показать еще
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше