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Кун Инчжи Kong Yingzhi
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Кун Инчжи

Kong Yingzhi

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

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Охота за тенью 7.8
Охота за тенью (2025)

Фильмография Кун Инчжи

Охота за тенью 7.8
Охота за тенью Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер 2025, Китай / Гонконг
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