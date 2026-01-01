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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кун Инчжи
Kong Yingzhi
Киноафиша
Персоны
Кун Инчжи
Кун Инчжи
Kong Yingzhi
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Охота за тенью
(2025)
Фильмография Кун Инчжи
7.8
Охота за тенью
Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма, триллер
2025, Китай / Гонконг
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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