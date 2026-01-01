Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Чон Хён-мин
Hyun-min Jung
Киноафиша
Персоны
Чон Хён-мин
Чон Хён-мин
Hyun-min Jung
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Цветок фасоли
(2019)
0.0
Лазурная весна
(2026)
Фильмография Чон Хён-мин
Лазурная весна
мелодрама, драма
2026, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Цветок фасоли
драма, исторический, дорама
2019, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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