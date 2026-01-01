Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Яцек Скальмерски
Jacek Skalmierski
Киноафиша
Персоны
Яцек Скальмерски
Яцек Скальмерски
Jacek Skalmierski
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
3.9
Корни: Сага о вампирах
(2026)
Билеты
Фильмография Яцек Скальмерски
3.9
Корни: Сага о вампирах
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ужасы
2026, США
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Билеты
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