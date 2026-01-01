Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нурдаулет Шертим
Nurdaulet Shertim
Киноафиша
Персоны
Нурдаулет Шертим
Нурдаулет Шертим
Nurdaulet Shertim
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
0.0
Женатики
(2017)
0.0
Белгісіз батырлар
(2023)
0.0
Таинственная девушка
(2025)
Фильмография Нурдаулет Шертим
Таинственная девушка
Жұмбақ қыз
комедия
2025, Казахстан
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Какого ты рода?
Ruyn kim?
комедия
2025, Казахстан
Белгісіз батырлар
Belgisiz batyrlar
комедия
2023, Казахстан
Женатики
комедия
2017, Казахстан
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