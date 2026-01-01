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Марисоль дель Ольмо Marisol del Olmo
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Марисоль дель Ольмо

Marisol del Olmo

Дата рождения
9 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Медики, линия жизни 6.4
Медики, линия жизни (2019)
Требуется папа 5.8
Требуется папа (2020)
Ангел Авроры 0.0
Ангел Авроры (2024)

Фильмография Марисоль дель Ольмо

Ангел Авроры
Ангел Авроры
драма, семейный, мелодрама 2024, Мексика
Требуется папа 5.8
Требуется папа Se busca papá
комедия 2020, Мексика
Медики, линия жизни 6.4
Медики, линия жизни
драма 2019, Мексика
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