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Фильмография
Марисоль дель Ольмо
Marisol del Olmo
Киноафиша
Персоны
Марисоль дель Ольмо
Марисоль дель Ольмо
Marisol del Olmo
Дата рождения
9 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Медики, линия жизни
(2019)
5.8
Требуется папа
(2020)
0.0
Ангел Авроры
(2024)
Фильмография Марисоль дель Ольмо
Ангел Авроры
драма, семейный, мелодрама
2024, Мексика
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Требуется папа
Se busca papá
комедия
2020, Мексика
6.4
Медики, линия жизни
драма
2019, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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