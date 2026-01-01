Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Никита Конкин
Никита Конкин Nikita Konkin
Киноафиша Персоны Никита Конкин

Никита Конкин

Nikita Konkin

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Финт Боброва 7.5
Финт Боброва (2023)
Космос засыпает 7.4
Космос засыпает (2026)
Моя собака - космонавт 7.1
Моя собака - космонавт (2026)

Фильмография Никита Конкин

Партизаны
Партизаны
драма, военный 2026, Беларусь/Россия
Моя собака - космонавт 7.1
Моя собака - космонавт Moya sobaka - kosmonavt
семейный, приключения, комедия, детский 2026, Россия
Смотреть трейлер
Космос засыпает 7.4
Космос засыпает Kosmos zasypaet
драма 2026, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Ждун 2 4.8
Ждун 2 Zhdun 2
комедия, семейный 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Папа может 5.5
Папа может
семейный, комедия 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Робоняня 3.8
Робоняня
комедия, семейный 2026, Россия
Смотреть трейлер
Мой друг
Мой друг
драма, приключения 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Кузнецовы ТВ 5.9
Кузнецовы ТВ
комедия 2025, Россия
Показать еще
Новости о Никита Конкин
Ева Смирнова взламывает искусственный интеллект в трейлере комедии «Робоняня»
Ева Смирнова взламывает искусственный интеллект в трейлере комедии «Робоняня»
Марк Эйдельштейн спасает родных от песка в трейлере драмы «Космос засыпает»
Марк Эйдельштейн спасает родных от песка в трейлере драмы «Космос засыпает»
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше