О персоне
Фильмография
Марисса Шанкар
Marissa Shankar
Персоны
Персоны
Марисса Шанкар
Марисса Шанкар
Marissa Shankar
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.1
Третий лишний
(2024)
Фильмография Марисса Шанкар
Жанр
Все
Комедия
Фантастика
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
8.1
Третий лишний
комедия, фантастика
2024, США
