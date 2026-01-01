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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Нина Аботаджедайн
Nina Aboutajedyne
Киноафиша
Персоны
Нина Аботаджедайн
Нина Аботаджедайн
Nina Aboutajedyne
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Между небом и землей
(2025)
Билеты
Фильмография Нина Аботаджедайн
6.9
Между небом и землей
L'Âme idéale
комедия, драма, мелодрама
2025, Франция
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