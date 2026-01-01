Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чэн Юйфэн Cheng Yufeng
Киноафиша Персоны Чэн Юйфэн

Чэн Юйфэн

Cheng Yufeng

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Порабощенные любовью 0.0
Порабощенные любовью (2024)

Фильмография Чэн Юйфэн

Порабощенные любовью
Порабощенные любовью
драма, мелодрама 2024, Китай
Показать еще
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше