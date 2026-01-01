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Наталия Подвицкая Natalia Podvitskaya
Киноафиша Персоны Наталия Подвицкая

Наталия Подвицкая

Natalia Podvitskaya

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

II (Две) 6.1
II (Две) (2019)
А как иначе 0.0
А как иначе (2026)

Фильмография Наталия Подвицкая

А как иначе
А как иначе
мелодрама, драма 2026, Россия
II (Две) 6.1
II (Две) II
драма 2019, Беларусь
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