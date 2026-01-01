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Фильмография
Наталия Подвицкая
Natalia Podvitskaya
Киноафиша
Персоны
Наталия Подвицкая
Наталия Подвицкая
Natalia Podvitskaya
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.1
II (Две)
(2019)
0.0
А как иначе
(2026)
Фильмография Наталия Подвицкая
А как иначе
мелодрама, драма
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
II (Две)
II
драма
2019, Беларусь
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