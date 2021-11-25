Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Михайлов
Александр Михайлов
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Михайлов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 октября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Александр Михайлов
Родился 5 октября 1944 года. Оловянная, Читинская область, СССР.
Развернуть
Фильмография Александр Михайлов
Бультерьер
драма
2022, Россия
7.0
Старый хулиган
драма, криминал
2019, Россия
0.0
Осанна
документальный
2018, Россия
0.0
Необыкновенное путешествие Серафимы
анимация, приключения
2015, Россия
6.0
Поддубный
драма, исторический
2013, Россия
7.0
Китайская бабушка
мелодрама, комедия
2010, Россия
6.0
Виски с молоком
драма
2010, Россия / Польша
5.0
Дедушка в подарок
семейный
2009, Россия / Украина
5.0
Все фильмы
Статьи о персоне
В какой деревне и области снимали фильм «Любовь и голуби»?
Сначала Владимир Меньшов хотел снимать фильм в окресностях Байкала.
Написать
25 ноября 2021 15:09
Какой санаторий показывали в фильме «Любовь и голуби»?
Главный герой фильма «Любовь и голуби» Василий Кузякин, по сюжету, отправляется на море, в санаторий лечения органов движения.
Написать
25 ноября 2021 14:48
Где снимались сцены на море в фильме «Любовь и голуби»?
Главный герой фильма «Любовь и голуби» Василий Кузякин, по сюжету, отправляется на море, в санаторий лечения органов движения.
Написать
25 ноября 2021 14:44
Все статьи
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все