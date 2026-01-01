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Марина Хандз Marina Hands
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Марина Хандз

Marina Hands

Дата рождения
10 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Табу 8.2
Табу (2017)
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка (2007)
Не говори никому 7.3
Не говори никому (2006)

Фильмография Марина Хандз

Жанр
Год
Решение
триллер 2026, Франция
Мертвый сезон 6.3
Мертвый сезон
триллер 2022, Швейцария/Франция
Мужчины на грани нервного срыва 5
Мужчины на грани нервного срыва Hommes au bord de la crise de nerfs
комедия 2022, Франция / Бельгия
Триумф 6.7
Триумф Un triomphe
драма, комедия 2020, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Невинная ложь
Невинная ложь
драма, комедия 2019, Франция
Табу 8.2
Табу
драма, триллер, детектив 2017, Великобритания
Красотки в Париже 5.7
Красотки в Париже Sous les jupes des filles
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Жапплу 6.7
Жапплу Jappeloup
драма, спорт 2013, Франция / Канада
Обыкновенная казнь 6.4
Обыкновенная казнь Une exécution ordinaire
исторический, драма 2010, Франция
Изменение планов 5.7
Изменение планов Le code a changé
мелодрама, комедия 2009, Франция
Смотреть трейлер
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка Scaphandre et le papillon, Le
биография, драма 2007, Франция / США
Смотреть трейлер
Не говори никому 7.3
Не говори никому Tell No One / Ne le dis à personne
драма, триллер 2006, Франция
Леди Чаттерлей 7.1
Леди Чаттерлей Lady Chatterley
драма 2006, Бельгия / Франция / Великобритания
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров The Barbarian Invasions
драма, комедия 2003, Канада / Франция
Верность 5.6
Верность La fidélité
драма 2000, Франция / Португалия
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