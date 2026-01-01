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Фильмография
Марина Хандз
Marina Hands
Киноафиша
Персоны
Марина Хандз
Марина Хандз
Marina Hands
Дата рождения
10 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Табу
(2017)
7.7
Скафандр и бабочка
(2007)
7.3
Не говори никому
(2006)
Фильмография Марина Хандз
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Спорт
Триллер
Год
Все
2026
2022
2020
2019
2017
2013
2010
2009
2007
2006
2003
2000
Все
15
Фильмы
11
Сериалы
4
Актриса
15
Решение
триллер
2026, Франция
6.3
Мертвый сезон
триллер
2022, Швейцария/Франция
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5
Мужчины на грани нервного срыва
Hommes au bord de la crise de nerfs
комедия
2022, Франция / Бельгия
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6.7
Триумф
Un triomphe
драма, комедия
2020, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Невинная ложь
драма, комедия
2019, Франция
8.2
Табу
драма, триллер, детектив
2017, Великобритания
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5.7
Красотки в Париже
Sous les jupes des filles
комедия
2013, Франция
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6.7
Жапплу
Jappeloup
драма, спорт
2013, Франция / Канада
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6.4
Обыкновенная казнь
Une exécution ordinaire
исторический, драма
2010, Франция
5.7
Изменение планов
Le code a changé
мелодрама, комедия
2009, Франция
Смотреть трейлер
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
биография, драма
2007, Франция / США
Смотреть трейлер
7.3
Не говори никому
Tell No One / Ne le dis à personne
драма, триллер
2006, Франция
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7.1
Леди Чаттерлей
Lady Chatterley
драма
2006, Бельгия / Франция / Великобритания
5.5
Нашествие варваров
The Barbarian Invasions
драма, комедия
2003, Канада / Франция
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5.6
Верность
La fidélité
драма
2000, Франция / Португалия
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