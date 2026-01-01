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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Элла Джудес
Ella Judes
Киноафиша
Персоны
Элла Джудес
Элла Джудес
Ella Judes
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Наследник
(2025)
Фильмография Элла Джудес
7.4
Наследник
How to Make a Killing
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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