Элизабет Мой

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей