Наталья Гончарова

Наталья Станиславовна Гончарова — российская актриса театра и кино, продюсер. Родилась 16 июня 1970 года в Тбилиси в семье хореографа и военного.

Актёрское образование получила в Школе-студии МХАТ, которую окончила в 1992 году (мастерская И. Тарханова и О. Фрида). С 2008 года играет в театре Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Снимается в телесериалах, видеоклипах и рекламе. Наибольшую известность принесло участие в клипе группы «ЧайФ» на песню «Не со мной». Также работала продюсером цикла телепередач о туризме.