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Наталья Гончарова Natalya Goncharova
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Наталья Гончарова

Natalya Goncharova

Дата рождения
16 июня 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Герой фэнтези

Биография Натальи Гончаровой

Наталья Станиславовна Гончарова — российская актриса театра и кино, продюсер. Родилась 16 июня 1970 года в Тбилиси в семье хореографа и военного.

Актёрское образование получила в Школе-студии МХАТ, которую окончила в 1992 году (мастерская И. Тарханова и О. Фрида). С 2008 года играет в театре Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Снимается в телесериалах, видеоклипах и рекламе. Наибольшую известность принесло участие в клипе группы «ЧайФ» на песню «Не со мной». Также работала продюсером цикла телепередач о туризме.

Популярные фильмы

Волшебный портрет 6.9
Волшебный портрет (1997)
Алмазы шаха 5.2
Алмазы шаха (1992)

Фильмография Натальи Гончаровой

Волшебный портрет 6.9
Волшебный портрет Volshebnyy portret
фэнтези, семейный 1997, Россия / Китай
Алмазы шаха 5.2
Алмазы шаха Almazy shakha
детектив, криминал 1992, Украина
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Другие проекты Натальи Гончаровой
Мастер и Маргарита
16+

Мастер и Маргарита

Билеты
Мастер и Маргарита
12+

Мастер и Маргарита

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Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым
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Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым

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