Марина Полицеймако
Марина Полицеймако

Дата рождения
10 февраля 1938
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
10 сентября 2024
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Фильмография Марина Полицеймако

Жанр
Год
Глянец 5.8
Глянец Gloss
комедия, драма 2007, Россия
Дом дураков 7.5
Дом дураков House of Fools
драма 2002, Россия / Франция
Московские окна
Московские окна
драма 2001, Россия
Система «Ниппель» 4.7
Система «Ниппель» 'Nipple' System
комедия 1990, СССР
Вам что, наша власть не нравится?! 6.1
Вам что, наша власть не нравится?! Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?!
комедия, драма 1989, СССР
Запретная зона 5.8
Запретная зона Zapretnaya zona
драма 1988, СССР
Успех 7.3
Успех Uspekh
драма 1984, СССР
Табачный капитан 6.8
Табачный капитан Tabachnyy kapitan
исторический, комедия, мюзикл 1972, СССР
