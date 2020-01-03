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Фильмография
Ян Тесарж
Jan Tesař
Киноафиша
Персоны
Ян Тесарж
Ян Тесарж
Jan Tesař
Дата рождения
4 августа 1935
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
3 января 2020
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.8
Декалог
(1989)
7.4
Короткий фильм об убийстве
(1988)
6.8
And All That Jazz
(1983)
Фильмография Ян Тесарж
8.8
Декалог
драма, мини-сериал
1989, Польша/Германия
6.5
The Last Ferry
Ostatni prom
драма
1989, Польша
7.4
Короткий фильм об убийстве
Krotki film o zabijaniu
криминал, драма
1988, Польша
Смотреть трейлер
6.8
And All That Jazz
Byl jazz
драма, музыка
1983, Польша
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