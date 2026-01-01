Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Ли Ваньяо
Li Wanyao
Киноафиша
Персоны
Ли Ваньяо
Ли Ваньяо
Li Wanyao
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.8
Побег из волшебного измерения
(2026)
6.5
Побег из космоса
(2022)
Фильмография Ли Ваньяо
6.8
Побег из волшебного измерения
Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
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6.5
Побег из космоса
Xiong chu mo: Chong fan di qiu
анимация, комедия, семейный
2022, Китай
Смотреть трейлер
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