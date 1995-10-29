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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Эмма Дрогунова
Emma Drogunova
Киноафиша
Персоны
Эмма Дрогунова
Эмма Дрогунова
Emma Drogunova
Дата рождения
29 октября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Вена
(2024)
6.4
Мой друг Зигмунд Фрейд
(2018)
0.0
Дикая республика
(2021)
Фильмография Эмма Дрогунова
7.5
Вена
Vena
драма
2024, Германия
Дикая республика
драма, приключения, триллер
2021, Германия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Мой друг Зигмунд Фрейд
Der Trafikant
мелодрама
2018, Австрия / Германия
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