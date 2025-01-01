Агата Рока

НТВ меняет курс: какие сериалы готовят к эфиру после крупных премьер этого года — список уже впечатляет

Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube

Король Ночи держал фанатов «Игры престолов» в страхе долгие годы: 5 чудовищ из фэнтези, которые до сих пор нагоняют жути

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок

«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»

«Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше