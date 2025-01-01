Меню
О персоне
Фильмография
Агата Рока
Àgata Roca
Агата Рока
Агата Рока
Àgata Roca
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Барселона, Испания
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
0.0
Город теней
(2025)
Фильмография Агата Рока
Жанр
Все
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Город теней
криминал, триллер
2025, Испания
