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Скоро в прокате «Бегущая»
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Чхон Ю-рим
Yoo-rim Cheon
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Чхон Ю-рим
Чхон Ю-рим
Yoo-rim Cheon
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6.7
Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей
(2026)
Фильмография Чхон Ю-рим
6.7
Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей
Pororo the Movie: Sweet Castle Adventure
приключения, анимация, семейный
2026, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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