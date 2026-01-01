Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Сын-гю
Lee Seung-gyoo
Киноафиша
Персоны
Ли Сын-гю
Ли Сын-гю
Lee Seung-gyoo
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Истинное образование
(2026)
Фильмография Ли Сын-гю
7.5
Истинное образование
драма, комедия, боевик
2026, Южная Корея
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