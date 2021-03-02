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Борис Клюев
Борис Клюев
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Борис Клюев
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Дата рождения
13 июля 1944
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 сентября 2020
Биография Борис Клюев
Родился 13 июля 1944 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Борис Клюев
1812: Уланская баллада
приключения
2012, Россия
4.0
Блюз-кафе
2010, Россия
0.0
По следу Феникса
мелодрама
2009, Россия
2.0
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
анимация, сказка
2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
5.0
07 меняет курс
военный, боевик
2007, Россия
6.0
Защита Красина
боевик, криминал, детектив
2006, Россия
5.0
Только не уходи...
мелодрама
1992, Россия
5.0
Как живете, караси?
комедия, криминал, драма
1991, СССР
5.0
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Из-за смерти Бориса Клюева: Георгий Дронов из «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
По словам актера, у Клюева было чему научиться.
Написать
2 марта 2021 11:27
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