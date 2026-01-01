Мехди Амини

Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)

Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы

5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса

0% любви, 100% политики: Кесем не смогла повторить успех Хюррем — спин-офф «Великолепного века» упустил самое главное

Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»

Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия

Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)

«Воронины» вышли уже 16 лет назад: самое время взглянуть, как изменились актеры за долгие годы (фото)

Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру

Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)