Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мехди Амини
Mehdi Amini
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Персоны
Мехди Амини
Мехди Амини
Mehdi Amini
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6.0
Толстяк Юзи
(2025)
Фильмография Мехди Амини
6
Толстяк Юзи
Yooz
анимация
2025, Китай / Иран
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