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Фильмография
Марлен Лозе
Marleen Lohse
Киноафиша
Персоны
Марлен Лозе
Марлен Лозе
Marleen Lohse
Дата рождения
28 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Зольтау, Германия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Храбрый портняжка
(2008)
5.9
Школа магических зверей. Хранители чуда
(2025)
Билеты
5.7
Альфачи
(2025)
Фильмография Марлен Лозе
5.7
Альфачи
комедия
2025, Германия
5.9
Школа магических зверей. Хранители чуда
Die Schule der magischen Tiere 4
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
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Билеты
5
Школа магических зверей
Die Schule der magischen Tiere
приключения, семейный
2021, Германия / Австрия
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Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.3
Храбрый портняжка
Das tapfere Schneiderlein
фэнтези, детский
2008, Германия
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