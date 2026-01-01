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Фильмография
Макото Нономура
Makoto Nonomura
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Персоны
Макото Нономура
Макото Нономура
Makoto Nonomura
Дата рождения
24 июня 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Hongō, Япония
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
(1994)
Фильмография Макото Нономура
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Heisei tanuki gassen pompoko
семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме
1994, Япония
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