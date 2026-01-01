Лукас Нефес

Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)

Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих

3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл

Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix

Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1