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Муяссар Бердикулова
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Муяссар Бердикулова

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Фара Ташкентский 0.0
Фара Ташкентский (2023)
Совесть 0.0
Совесть (2007)
Шатёр 0.0
Шатёр (2025)

Фильмография Муяссар Бердикулова

Шатёр
Шатёр Chimildiq
комедия 2025, Узбекистан
Фара Ташкентский
Фара Ташкентский
криминал, комедия 2023, Узбекистан
Совесть
Совесть Vijdon
драма, криминал, мелодрама 2007, Узбекистан
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