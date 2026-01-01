Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майкл Ливи
Майкл Ливи Michael Leavy
Киноафиша Персоны Майкл Ливи

Майкл Ливи

Michael Leavy

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Стрим 6.8
Стрим (2024)
Ужасающий 6.2
Ужасающий (2016)
Очень страшное кино 6 5.9
Очень страшное кино 6 (2026)

Фильмография Майкл Ливи

Очень страшное кино 6 5.9
Очень страшное кино 6 Scary Movie 6
комедия, ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
Микки Монстр 5.3
Микки Монстр ScreamBoat
комедия, ужасы 2025, США
Смотреть трейлер
Стрим 6.8
Стрим Stream
боевик, ужасы, триллер 2024, США
Ужасающий 6.2
Ужасающий Terrifier
ужасы, триллер 2016, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Майкл Ливи
Владелец гостиницы начинает кровавую игру в трейлере хоррора «Стрим»
Владелец гостиницы начинает кровавую игру в трейлере хоррора «Стрим»
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше