Масатика Итимура

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при

Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части