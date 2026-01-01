Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масатика Итимура
Masachika Ichimura
Киноафиша
Персоны
Масатика Итимура
Масатика Итимура
Masachika Ichimura
Дата рождения
28 января 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Рост
172 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.9
Джек в Стране Чудес
(1974)
6.9
Скарлет
(2025)
Билеты
6.4
В стране Чудес
(2019)
Фильмография Масатика Итимура
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Мюзикл
Приключения
Семейный
Год
Все
2025
2019
2005
1974
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.9
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.4
В стране Чудес
Birthday Wonderland / Basude wandarando
анимация, аниме
2019, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.9
Вероника решила умереть
Veronika wa shinu koto ni shita
драма
2005, Япония
6.9
Джек в Стране Чудес
Jack and the Beanstalk / Jack to Mame no Ki
анимация, мюзикл, семейный, приключения, аниме
1974, США / Япония
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при
Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут
«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667