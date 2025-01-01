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Фильмография
Брэдли Уолш
Bradley Walsh
Киноафиша
Персоны
Брэдли Уолш
Брэдли Уолш
Bradley Walsh
Дата рождения
4 июня 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Уотфорд, Великобритания
Популярные фильмы
6.9
Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
(2018)
6.0
Доктор Кто: Решение
(2018)
Фильмография Брэдли Уолш
Жанр
Все
Фантастика
Год
Все
2018
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
Doctor Who: The Woman Who Fell to Earth
фантастика
2018, Великобритания
6
Доктор Кто: Решение
Doctor Who: Resolution
фантастика
2018, Великобритания
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