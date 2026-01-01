Мариса Беренсон

Свежестью запахнут и подушки, и простыни: летняя хитрость без стирки и химии – просто возьмите пылесос

Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом

Кто и зачем вешает пакет на зеркало авто? В ГАИ предупредили водителей - будьте очень внимательны

«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла детектив Netflix, который в 100 раз интереснее — а главное, все 8 серий уже в Сети

Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела

Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием

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В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»