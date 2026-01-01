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Мариса Беренсон
Marisa Berenson
Киноафиша
Персоны
Мариса Беренсон
Мариса Беренсон
Marisa Berenson
Дата рождения
15 февраля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.0
Барри Линдон
(1975)
7.7
Ромео и Джульетта
(2015)
7.6
Валентино: последний император
(2008)
Фильмография Мариса Беренсон
Жанр
Все
Биография
Боевик
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Спектакль
Эротика
Год
Все
2024
2023
2020
2019
2015
2013
2011
2010
2008
2005
2004
1977
1975
1972
1971
Все
16
Фильмы
16
Актриса
16
7.4
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story
биография, документальный, исторический
2024, США
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7.1
Догмен
DogMan
драма, боевик
2023, Франция
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Рецензия
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7.1
Кубрик о Кубрике
Kubrick by Kubrick
документальный
2020, Франция / Польша
6.9
Холстон
Halston
документальный
2019, США
7.7
Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet
спектакль
2015, Великобритания
6.5
Как украсть бриллиант
Love Punch
комедия
2013, Франция
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5.9
Жигола
Gigola
эротика, драма
2011, Франция
Смотреть трейлер
7.5
Диана Вриланд — легенда моды
Diana Vreeland: The Eye Has to Travel
документальный, биография
2011, США
5.7
Свадьбы и другие катастрофы
Matrimoni e altri disastri
комедия
2010, Италия
7.6
Валентино: последний император
Valentino: The Last Emperor
биография, исторический, документальный
2008, США
Смотреть трейлер
5.6
Быть Стэнли Кубриком
Colour Me Kubrick
драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
5.5
Лучший день в моей жизни
Plus beau jour de ma vie, Le
комедия, мелодрама
2004, Франция / Бельгия
4.6
Казанова и компания
Casanova & Co.
комедия
1977, Франция / Италия / Австрия
8
Барри Линдон
Barry Lyndon
драма, исторический
1975, Великобритания / США / Ирландия
Смотреть трейлер
7.5
Кабаре
Cabaret
драма, мюзикл
1972, США
7
Смерть в Венеции
Death in Venice
мелодрама, драма
1971, Италия
Свежестью запахнут и подушки, и простыни: летняя хитрость без стирки и химии – просто возьмите пылесос
Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом
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«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла детектив Netflix, который в 100 раз интереснее — а главное, все 8 серий уже в Сети
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